Formula1, Hadjar e Verstappen in Red Bull nel 2026

Roma, 2 dic. (askanews) – Isack Hadjar è ufficialmente un nuovo pilota del team Red Bull Racing e nel 2026 sarà titolare del secondo sedile di Milton Keynes accanto a Max Verstappen. Quando mancano appena sei giorni dalla conclusione definitiva della stagione 2025 di Formula 1, la Red Bull ha ufficializzato la line-up del prossimo anno confermando le indiscrezioni che ormai da tempo suggerivano il giovane talento francese – protagonista quest’anno di una splendida annata in Racing Bulls, coronata anche da un podio – come il prescelto da Laurent Mekies e Helmut Marko. Hadjar dunque va a rimpiazzare Yuki Tsunoda e diventa il terzo differente pilota scelto dalla Red Bull per affiancare Verstappen in appena 12 mesi, dall’appiedamento di Sergio Perez: prima di lui e di Tsunoda infatti, la scelta del team era ricaduta sul neozelandese Liam Lawson, sopravvissuto in squadra per appena due GP prima di essere rispedito in Racing Bulls.