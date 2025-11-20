Formula1, Hamilton a Elkann: “Concentrato anche quando dormo”

Roma, 20 nov. (askanews) – Lewis Hamilton ha risposto con decisione alle parole di John Elkann, che qualche giorno fa aveva invitato lui e Charles Leclerc a “guidare di più e parlare di meno”. Il sette volte campione del mondo non ha preso le critiche sul personale e ha chiarito il suo approccio:

“Mi sveglio pensando a questo, vado a dormire pensando a questo, e ci penso mentre dormo”, ha spiegato Hamilton, sottolineando quanto la concentrazione sul lavoro e sulla squadra sia totale, quasi continua. Il pilota inglese ha aggiunto che conosce bene le intenzioni del presidente Ferrari: “Ci sentiamo più volte a settimana, si tratta di unire la squadra e siamo tutti davvero uniti”.

Il 2025, per Hamilton, è stato un anno intenso, tra sessioni in fabbrica e lavoro costante sulla macchina, più di quanto abbia mai fatto in carriera. Descrive la sua esperienza in Ferrari come una vera e propria scalata: ci sono stati passi avanti, ma anche momenti di difficoltà che richiedono pazienza. “So che quando faremo le cose per bene, sarà fantastico”, ha aggiunto con fiducia.

Anche Leclerc ha reagito alle parole di Elkann, sottolineando che le osservazioni del presidente sono una spinta a dare il massimo e non un attacco personale. In questo contesto, Hamilton conferma il suo impegno totale: non sente di aver sbagliato nel modo in cui lavora, ma ammette che forse dovrebbe imparare a staccare un po’ la spina. Nonostante le difficoltà e le sfide della stagione, il pilota resta concentrato e determinato a dare il massimo per la Ferrari.