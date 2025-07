Formula1, Hamilton: “Ho indicato dove intervenire per il 2026″

Roma, 24 lug. (askanews) – “Ho partecipato a riunioni, anche con Elkann, Vasseur e i responsabili dei vari dipartimenti. Abbiamo parlato del motore 2026, delle problematiche avute e le mie indicazioni per il prossimo anno con un documento in cui ho indicato dove intervenire”. E’ iniziato il girone di ritorno del Mondiale, ma la testa di molti team e piloti è al 2026. A cominciare da Hamilton. Il pilota della Ferrari, che non si aspetta grandi cambiamenti dopo le recenti prove della nuova sospensione al Mugello (Lewis ha sottolineato che si è trattato di un filming day), in conferenza ha parlato del suo lavoro in fabbrica nei giorni scorsi e di un documento in cui ha fornito precise indicazioni: “Un documento relativo alle aree dove migliorare, gli sviluppi della macchina 2026 e tutti gli aspetti per il prossimo Mondiale. E stiamo spingendo in tal senso, forse anche troppo…”