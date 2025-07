Formula1, Hamilton il più veloce nelle prime libere a Silverstone

Roma, 4 lug. (askanews) – Lewis Hamilton (1’26″892) finisce la prima sessione di prove libere davanti a tutti per la prima volta da quando è in Ferrari. È un’ottima Scuderia quella che si è vista finora a Silverstone: buona simulazione passo gara, soprattutto del britannico, e la SF-25 sembra ben bilanciata. Le due McLaren sono ovviamente sempre lì, alle spalle di Lewis e davanti a Leclerc, 4°, prima con Norris e poi con Piastri. Le due papaya hanno migliorato il passo gara nel corso della loro simulazione. Bene anche Russell, 5°, che in diversi frangenti della sessione ha dettato il passo. Antonelli 9° davanti a Verstappen.