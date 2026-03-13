Formula1, Hamilton: “Lavoro fantastico del team”

Roma, 13 mar. (askanews) – Lewis Hamilton un anno fa conquistò la pole position nelle Qualifiche Sprint del GP della Cina – poi vinse la Sprint – oggi invece non è andato oltre al quarto crono assoluto alle spalle delle Mercedes e della McLaren di Lando Norris, ma è comunque soddisfatto della sua prestazione e del lavoro svolto dalla Ferrari in un venerdì frenetico in cui è stata testata l’ala Macarena nelle Prove Libere salvo poi sostituirla dopo un testacoda di Lewis Hamilton.

“Sono molto soddisfatto – ha detto il pilota della Ferrari ai microfoni di Sky Sport – il mio team ha fatto un lavoro fantastico, soprattutto i miei ingegneri che hanno ribaltato la macchina, perché nelle prove libere mi ero girato in una sessione che si è rivelata complicata. La macchina mi ha dato grandi sensazioni. Abbiamo tanto lavoro da fare e dobbiamo spingere tantissimo a Maranello per migliorare a livello di potenza. In Mercedes hanno fatto un lavoro fantastico, dobbiamo spingere per ridurre quel divario. A livello di macchina le sensazioni sono grandiose e possiamo competere con loro nelle curve, però quando ti manca potenza poi hai un problema”.

“Non saprei dire perché siamo tornati indietro – ha aggiunto Hamilton sull’ala Macarena – abbiamo affrettato i tempi per portarla qui perché non doveva essere in macchina nelle prime cinque gare. Hanno fatto un gran lavoro affrettando i tempi per portarla qui. Magari era proprio un pochino prematuro, per cui l’abbiamo tolta dalla macchina, ma lavoreremo per riportarla quando sarà pronta”.