Formula1, Hamilton: “Prego perché le cose migliorino nel 2026″

Roma, 4 dic. (askanews) – Un’ultima chance per evitare di chiudere il campionato senza un podio all’attivo nei GP: Lewis Hamilton si appresta a chiudere un primo anno da pilota Ferrari a dir poco avaro di soddisfazioni. Il sette volte iridato di fronte alla scarsa competitività della SF-25 ha supportato la decisione del team principal Frederic Vasseur di fermare presto lo sviluppo della vettura 2025.

“Avevamo messo in conto di essere in difficoltà a fine stagione, ma sta andando peggio del previsto – ha spiegato Hamilton – io comunque ero tra quelli che ha spinto Vasseur a interrompere presto lo sviluppo della SF-25 perché non potevamo permetterci di rimanere indietro sulla vettura 2026 dato che non eravamo nella posizione di poterci giocare il campionato”.

Il pilota della Ferrari non si è sbilanciato su chi vincerà il titolo: “Essere il cacciatore è sempre più facile rispetto a essere la preda perché hai un riferimento e non hai nulla da perdere”. La speranza di Hamilton in ottica 2026 è trovarsi tra le mani una vettura lontana parente da questa generazione che lo ha visto faticare oltremodo sin dal 2022: “Questa generazione di vetture è stata la peggiore che io abbia mai guidato, sto pregando perché le cose migliorino nel 2026”.