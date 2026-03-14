Formula1, Hamilton: “Siamo cresciuti, miglioriamo”

Roma, 14 mar. (askanews) – La top3 delle qualifiche del GP di Cina mette in scena passato, presente e futuro della Mercedes: Lewis Hamilton accompagna George Russell e Andrea Kimi Antonelli, il più giovane poleman nella storia della F1.

Hamilton ha voluto complimentarsi con Antonelli: “Kimi è davvero un ragazzo fantastico, è ancora un teenager. La Mercedes è l’ambiente migliore per la sua crescita. Ha fatto un grandissimo lavoro”. Il ferrarista Charles Leclerc è pronto a sfidarlo domani nel GP di Shanghai.

Secondo Hamilton i distacchi odierni, meno di quattro decimi dalla pole, non rispecchiano completamente il reale potenziale: “George è sempre stato il più veloce, ma oggi non è riuscito a mettere il giro insieme. Noi siamo cresciuti, abbiamo migliorato la macchina e l’erogazione della potenza, ma la strada è lunga. Sono molto contento di essere in P3 e vediamo se riusciremo a fare un altro passo avanti”.