Formula1, Kimi Antonelli a Bologna, accoglienza trionfale

Roma, 16 mar. (askanews) – Accoglienza da vincitore per Andrea Kimi Antonelli, atterrato questa mattina all’aeroporto Marconi di Bologna dopo il successo nel Gran Premio di Formula Uno in Cina. Il giovane pilota italiano ha raccontato ai giornalisti l’emozione per i tanti messaggi ricevuti dopo la vittoria.

“Sono stato sorpreso dalla dedica di Jannik Sinner dopo Indian Wells, l’ho apprezzata molto, è stato molto carino e l’ho ringraziato”, ha spiegato Antonelli, visibilmente soddisfatto per l’affetto ricevuto anche dal mondo dello sport italiano.

Tra gli attestati di stima anche quello di un’altra icona bolognese, Alberto Tomba, che ha espresso il desiderio di conoscerlo. “Lui è una leggenda – ha commentato Antonelli -. I miei genitori mi parlano spesso delle sue imprese e ovviamente sarebbe bello poterlo incontrare”.

Il pilota Mercedes ha poi parlato anche del rapporto con Lewis Hamilton, ora in Ferrari, soffermandosi su una foto scattata insieme dopo la gara. “Credo che quella con Lewis sia la foto dell’anno – ha detto -. Il suo entusiasmo nei miei confronti è stato davvero bello. Mi ha sempre supportato da quando sono arrivato in Mercedes e lui in Ferrari. Abbiamo un bellissimo rapporto ed è speciale con un campione come lui. La Ferrari è la Ferrari ed è immensa, ma anche tifare Mercedes per me… non sarebbe male”.