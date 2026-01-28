Formula1 Kimi Antonelli Super nelle prove a Barcellona

Roma, 28 gen. (askanews) – Un Kimi Antonelli in grande spolvero fa suo il miglior tempo con la Mercedes nel terzo giorno dello shakedown a Barcellona: l’italiano ha girato in 1:17.3. Al mattino era stato il suo compagno di squadra Russell ad essere il più veloce. Debutto per la McLaren con il campione Norris alla guida e una livrea tutta nera (in attesa della presentazione ufficiale del 9 febbraio). Ferrari e Red Bull sono rimaste ai box in questa giornata. Tre bandiere rosse: Haas, Audi (già a quota due) e Racing Bulls. Domani potrebbe esserci anche l’Aston Martin. E dalla Williams arrivano le rassicurazioni sul futuro da parte del team principal Volwes.