Formula1, La Ferrari si chiamerà SF-26

Roma, 9 gen. (askanews) – La Ferrari ha svelato il nome della monoposto in vista del Mondiale 2026 di Formula 1. Si chiamerà SF-26 la vettura che vedrà al volante Charles Leclerc e Lewis Hamilton, in una stagione che si preannuncia rivoluzionaria dal punto di vista tecnico e del regolamento. “Una nuova era inizia con la SF-26”, ha scritto la Scuderia di Maranello sui social. La livrea sarà presentata il prossimo 23 gennaio, mentre a fine mese ci saranno i primi test a porte chiuse a Barcellona. Il debutto ufficiale è previsto a Melbourne in occasione del GP di Australia nel weekend del 6-8 marzo.