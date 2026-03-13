Formula1, la Mercedes domina le qualifiche Sprint in Cina

Roma, 13 mar. (askanews) – La Formula 1 parla ancora Mercedes anche in Cina. Dopo l’esordio in Australia, il team di Brackley domina anche le qualifiche Sprint del GP di Shanghai: pole position per George Russell in 1:31.520, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli e alla McLaren di Lando Norris.

Russell rifila quasi tre decimi ad Antonelli – penalizzato da un errore nell’ultimo settore dell’SQ3 – e oltre sei decimi al resto del gruppo.

Alle spalle delle Frecce d’Argento, Ferrari e McLaren sembrano su un livello molto simile. Norris guida il gruppo davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton e alla McLaren di Oscar Piastri. Più attardato invece l’altro ferrarista, Charles Leclerc, lontano quattro decimi dalla seconda fila anche a causa di una perdita di velocità sul rettilineo principale.

Più complicata la situazione per il campione del mondo Max Verstappen, solo ottavo e preceduto anche dall’Alpine di Pierre Gasly. L’olandese ha lamentato problemi di guidabilità della Red Bull e traffico nel giro decisivo dell’SQ3. Davanti a lui anche Oliver Bearman e Isack Hadjar.

Nelle retrovie si confermano le difficoltà di Williams, Aston Martin e Cadillac, tutte eliminate già nella prima fase delle qualifiche.

Il programma del weekend prosegue nella notte italiana: alle 4 è in programma la Sprint, mentre alle 8 scatteranno le qualifiche per il Gran Premio. Domenica alle 8 il via alla gara del secondo appuntamento del Mondiale. ??