Formula1, Leclerc: “Centrare la pole a Las Vegas è grandioso”

Roma, 18 nov. (askanews) – Charles Leclerc festeggia dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. “Ovviamente sono molto felice per questo risultato – le parole di Leclerc a caldo – Centrare la pole position nell’esordio di Las Vegas è qualcosa di grandioso, come tutta l’atmosfera qui attorno. C’è grande entusiasmo, uno scenario unico e anche un pubblico calorosissimo. Peccato per i miei giri nella Q3. Dopo aver fatto molto bene tra Q1 e Q2, nella manche decisiva non sono stato impeccabile. Per fortuna il mio crono è stato sufficiente per prendermi la partenza al palo”.