Formula1, Leclerc: “Fiducioso nel lavoro fatto finora”

Roma, 5 mar. (askanews) – “Lottare per il Mondiale? Sono piuttosto neutrale al riguardo, non ho né fiducia né sfiducia. Sono fiducioso che stiamo facendo un buon lavoro nella preparazione di questa prima gara. Ma sono anche consapevole che la Mercedes sembra essere più forte di noi, per ora. Quindi dobbiamo mantenere la calma e non reagire in modo eccessivo”, Così Charles Leclerc alla vigilia del primo appuntamento del Mondiale di Formula1, a Melbourne. Leclerc ha poi insistito sull’importanza degli sviluppi. “È solo la prima gara della stagione. Ovviamente, sono incredibilmente emozionato di vedere dove siamo rispetto agli altri. Ma ho la sensazione che quest’anno, più che in altri, sarà un campionato in cui lo sviluppo farà una differenza molto più grande, perché il concetto è ancora relativamente nuovo”.

“Abbiamo avuto parecchi giorni di test, sappiamo più o meno cosa otterremo. Non sappiamo dove siamo rispetto agli altri, e questo fa una grande differenza. Abbiamo ancora qualche punto interrogativo da risolvere, ma i test sono andati bene e speriamo che la prima gara vada altrettanto bene”, ha concluso.