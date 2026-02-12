Formula1, Leclerc guida i test di Sakhir in Bahrain

Roma, 12 feb. (askanews) – Così come la mattinata, anche il pomeriggio della seconda giornata di testa a Sakhir vede la Ferrari davanti a tutti. Charles Leclerc mantiene il comando con l’1:34.273 fatto registrare in mattinata: il monegasco precede di mezzo secondo il campione del mondo Lando Norris, che però ottiene il tempo con una mescola di svantaggio (C2 contro C3). A far sorridere la Scuderia e i campioni del mondo non è tanto il risultato ma la questione-affidabilità: nella giornata in cui Mercedes di Kimi Antonelli è quasi totalmente ferma per un problema alla power unit e Red Bull non gira al mattino per una perdita idraulica, Ferrari e McLaren macinano giri; “prevale” Norris con 149 giri, dieci in più di Leclerc, il quale completa una simulazione gara nel pomeriggio. A oltre un secondo tutto il resto del gruppo, comandato da Oliver Bearman su una Haas partita meglio rispetto alle attese.