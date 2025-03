Formula1, Leclerc: Hamilton leggenda, normale abbia più attenzioni

Roma, 13 mar. (askanews) – Non ha paura del confronto, Charles Leclerc. Arrivato a Melbourne per dare il via alla sua settima stagione da pilota Ferrari in Formula 1, il monegasco della Rossa non sembra intimidito dal confronto con il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton “Andiamo davvero molto d’accordo e condividiamo anche molte passioni, soprattutto quella della musica. In passato non abbiamo mai avuto molto tempo per parlarne perché quando ci vedevamo ai Gran Premi parlavamo sempre delle gare e di poco altro” dice. “In questo periodo abbiamo fatto tante cose insieme – ha detto il monegasco a Melbourne – e questo ci ha permesso di conoscerci meglio. È una persona molto gentile e andiamo d’accordo, il che ovviamente è grandioso per la squadra”. Lewis, che a sua volta ha elogiato il compagno di squadra parlando di “una grande etica del lavoro” ha usufruito dell’esperienza in Italia di Leclerc per ricevere qualche consiglio culinario: “Lewis non ha bisogno di consigli – ha detto il monegasco – al massimo gli suggerisco piatti da mangiare”. Tra i due nel corso del campionato nascerà quella che il team principal Fred Vasseur ha definito “una sana competizione interna che farà bene a tutta la squadra” e che Leclerc guarda con fiducia, nella consapevolezza che un pilota del calibro di Hamilton potrà portare importanti benefici alla Scuderia in termini di esperienza. Il risultato da portare a casa è quello migliore per una squadra che in Formula 1 porta il nome più importante di tutta la griglia, indipendentemente dai piloti alla guida: “La Ferrari è più grande di qualsiasi pilota – ha detto il monegasco nel giovedì australiano – ed è questo che la rende così speciale. Lewis è arrivato a Maranello da vera leggenda del nostro sport ed è normale che al momento ci sia molta più attenzione su di lui che su di me, ma mi va bene così. Ma io conosco l’ambiente e l’unica cosa che conta è lavorare nella maniera giusta”.