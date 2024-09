Formula1, Leclerc:” In qualifica ho sbagliato, oggi non ho rimpianti”

Roma, 22 set. (askanews) – “Oggi la nostra strategia di squadra è stata perfetta. Ieri al termine delle qualifiche mi ero espresso male: in realtà ero stato io a fare una qualifica… sbagliata. Non voglio usare altri termini altrimenti mi sanzionano e finisco a fare i lavori socialmente utili con Verstappen”. Parola di Charles Leclerc dopo il Gp di Singapore. “Oggi – continua – era una gara da missione-rimonta e direi che ce la siamo cavata bene. È stato un po’ complicato all’inizio quando sono andato lungo alla prima staccata dopo il semaforo e poi sono rimasto dietro a Hulkenberg e Alonso. Gran ritmo invece nel finale. Oltre che con una qualifica migliore, forse avremmo potuto fare qualcosa in più nell’eventualità di una Safety Car ma poi non è detto. Da parte mia non ho rimpianti”.