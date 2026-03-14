Formula1, Leclerc: “In qualifica sono pessimo”

Roma, 14 mar. (askanews) – Charles Leclerc domani partirà dalla seconda fila del Gran Premio della Cina, affiancando Lewis Hamilton. Solo 13 millesimi hanno separato il pilota Ferrari dal britannico nelle qualifiche, con le due SF-26 pronte ad attaccare le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, sfruttando un vantaggio derivante da precise scelte tecniche, come l’utilizzo di un turbo più piccolo.

Leclerc ha ammesso le difficoltà sul giro secco a Shanghai: “In Qualifica su questa pista sono davvero pessimo, non è che io non faccia sforzi, ma dopo così tanti anni devo ormai accettare questo dato di fatto – ha detto ai microfoni di Sky – ciò che sicuramente è positivo è che siamo passati da otto decimi di ritardo dalla Mercedes a tre decimi, anche se Russell ha avuto problemi e quindi non sappiamo dove avrebbe potuto spingersi con una sessione pulita”.

Il pilota monegasco ha scelto un assetto orientato alla gara con un obiettivo chiaro: “L’assetto che ho scelto dovrebbe funzionare meglio in gara, domani l’obiettivo è vincere. Hamilton davanti a me in Qualifica? Essere a pochi millesimi da lui non è male, anche se l’obiettivo è sempre essere il miglior pilota Ferrari. È stato più bravo di me e si è meritato la terza posizione”.