Formula1, Leclerc: “Oggi non capisco niente”

Roma, 2 ago. (askanews) – Una pole position incredibile, da fenomeno assoluto. Charles Leclerc ha battuto le due McLaren di Piastri e Norris, che avevano letteralmente dominato nelle tre sessioni di prove libere. Il monegasco non ha nascosto la propria emozione al termine delle qualifiche: “Oggi non capisco niente, è stata una sessione estremamente difficile. È stato complicato arrivare nel Q3, poi le condizioni sono cambiate. Sapevo di dover fare un giro pulito, ma non mi aspettavo di arrivare primo. È una delle mie migliori pole position, sicuramente la più inattesa. E non ho parole”, Leclerc si è concentrato anche sulla gara, che scatterà domani alle 15: “La partenza e la curva 1 saranno il momento chiave, ma io farò di tutto per mantenere il primo posto. Questo dovrebbe renderci la vita meno difficile”.

Anche Oscar Piastri, secondo a 26 millesimi da Leclerc, ha sottolineato la prestazione eccezionale del pilota della Ferrari: “È stato veloce tutto il weekend, le cose sono cambiate e ha fatto un ottimo lavoro. Complimenti a lui. Non mi aspettavo di arrivare dietro una Ferrari”. L’australiano partirà comunque davanti a Lando Norris, il suo avversario per il titolo: “Non è stata la migliore delle prestazioni, non siamo riusciti a migliorare. Ma comunque il secondo posto va bene”.