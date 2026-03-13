Formula1, Leclerc: “Persi quattro decimi nel rettilineo”

Roma, 13 mar. (askanews) – Qualifiche Sprint complicate per Charles Leclerc nel GP di Cina della Formula 1. Il pilota della Scuderia Ferrari scatterà dalla sesta posizione dopo una sessione segnata da difficoltà nel giro decisivo della SQ3.

Leclerc ha commesso un errore nel primo tentativo e nel secondo, mentre stava migliorando, ha perso molto tempo nel settore finale del circuito di Shanghai. Il monegasco ha chiuso a circa un secondo dalla pole position conquistata dalla Mercedes di George Russell e a quattro decimi dal compagno di squadra Lewis Hamilton, quarto in griglia.

Eloquente il team radio di Leclerc dopo l’ultimo giro: “Cosa diavolo sta succedendo? Cosa diavolo sta succedendo? Ho perso quattro decimi solo nel secondo rettilineo”.

I dati della telemetria hanno confermato la difficoltà nel tratto veloce: tra Leclerc e Hamilton si sono registrati circa 10 km/h di differenza di velocità sul rettilineo principale.

“È stata una sessione un po’ complicata, molto frustrante – ha spiegato il ferrarista -. Ho fatto un errore nel primo giro e nel secondo stavo facendo un buon tempo, ma ho perso quattro decimi nel secondo rettilineo. Non so per quale motivo, dobbiamo capire cosa è successo”.

Leclerc ha poi guardato alla Sprint con maggiore fiducia: “Non credo che non aver montato l’ala ‘Macarena’ cambi il quadro. In gara dovremmo essere relativamente più forti rispetto alle qualifiche. Sul giro secco la Mercedes sembra avere qualcosa in più, ma sul passo gara siamo più vicini e speriamo domani di poter rimontare”.