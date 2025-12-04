Formula1, Leclerc: “Soddisfatto solo sul piano personale”

Roma, 4 dic. (askanews) – Alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi, Charles Leclerc ha fatto un bilancio chiaro della sua stagione in Ferrari. Il pilota monegasco ha spiegato di essere soddisfatto del proprio rendimento individuale, pur riconoscendo che il livello complessivo mostrato in pista non è stato sufficiente. “Sul piano personale soddisfatto della mia stagione – spiega il ferrarista – anche se le prestazioni non sono mai state all’altezza, specie dopo che lo scorso anno siamo arrivati qui ancora in lotta per il titolo costruttori. Certo, abbiamo reagito rispetto alle difficoltà, ma trovare una soluzione è un’altra storia”

La Ferrari chiuderà il Mondiale al quarto posto tra i costruttori, ben lontana dagli obiettivi dichiarati a inizio anno. “Abbiamo reagito in alcuni momenti difficili, ma trovare la soluzione definitiva è un’altra storia”, ha ammesso Leclerc, sottolineando come il potenziale della vettura non sia mai stato pienamente espresso.

Sulle ultime battute della lotta al titolo tra i rivali, Leclerc ha scelto di restare equidistante: “Non mi inserisco nella loro sfida. Il mio obiettivo è provare a vincere la gara”.

Il monegasco guarda già al futuro, con l’intenzione di trasformare una stagione complessa in una base per ripartire.