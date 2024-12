Formula1, Leclerc veloce nelle prime libere ma -10 in griglia

Roma, 6 dic. (askanews) – Mattinata dalle due facce per la Ferrari e Charles Leclerc. Il monegasco ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi, ultimo della stagione 2024 di Formula1, ma è stato a lungo ai box per un problema alla batteria. Per lui è arrivata la penalità di 10 posizioni in griglia per la sostituzione con una nuova componente. Norris secondo, terzo Hamilton nelle FP1. Sessione dedicata anche ai rookie: Arthur Leclerc, fratello di Charles, ha girato al posto di Sainz. Si riparte alle 14 con le seconde libere.