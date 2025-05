Formula1, Marca celebra Antonelli: “Il Lamine Yamal della F1″

Roma, 3 mag. (askanews) – “Antonelli, il Lamine Yamal della F1”. Così Marca, il quotidiano sportivo spagnolo ha omaggiato il pilota bolognese, più giovane poleman nella storia della F1 con i suoi 18 anni, dopo il giro record ottenuto sul circuito di Miami. “Mi sono sentito bene fin dall’inizio con la macchina, anche con le Soft mi sono sentito a mio agio. Non me l’aspettavo, ma ho messo insieme tutto nel giro”.

“Sin dalle libere – continua il 18enne bolognese – abbiamo cercato di estrarre il massimo potenziale, ho sentito subito il grip e ho spinto al massimo. Sono contento di come sta andando, ora serve concentrazione per sabato perché vorrei ripetermi. Non so come siamo messi sul passo, abbiamo girato ma McLaren, Red Bull e Ferrari ci saranno. Voglio partire forte e avere un buon passo”.