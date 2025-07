Formula1, Max Verstappen vince la Sprint in Belgio

Roma, 26 lug. (askanews) – Max Verstappen su Red Bull ha vinto la gara Sprint del Gran Premio del Belgio. L’olandese quattro volte campione del mondo, partito dalla prima fila ha superato al primo giro Oscar Piastri che partiva in pole e ha chiuso secondo, terza l’altra McLaren di Lando Norris. Quarta al traguardo la Ferrari di Charles Leclerc mentre non è riuscita la all’altra rossa di Lewis Hamilton: il pilota britannico, partito 18mo in griglia dopo la disastrosa qualifica Sprint del venerdì: non è andato oltre la 15^ posizione.