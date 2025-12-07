Formula1, Norris: “È una sensazione fantastica”

Roma, 7 dic. (askanews) – “Non piangevo da un po’ e non pensavo che avrei pianto, ma l’ho fatto. È un lungo viaggio e prima di tutto voglio ringraziare di cuore i miei ragazzi, tutti alla McLaren, i miei genitori. Sono loro che mi hanno supportato fin dall’inizio”. Lando Norris piange dopo il successo del mondiale, il primo della sua carriera. “Voglio dire, è una sensazione fantastica – continua – ora so cosa prova Max [Verstappen]. Voglio congratularmi con Max e Oscar [Piastri], i miei due più grandi avversari per tutta la stagione. È stato un piacere e un onore gareggiare contro entrambi, ho imparato molto anche da entrambi. Mi sono divertito ed è stato un anno lungo, ma ce l’abbiamo fatta e sono così orgoglioso di tutti.”

Sulla gara dice: “Non puoi non pensarci, ma sapevo che sarebbe stata una gara lunga fino alla fine. Abbiamo visto molte volte che in Formula Uno può succedere di tutto e ho continuato a spingere fino agli ultimi due o tre giri, quando ho potuto rallentare un po’. Volevo comunque lottare fino alla fine ed è quello che abbiamo fatto. È quello che abbiamo dovuto fare questa stagione, con Max [Verstappen] che ci ha inseguito per tutto il percorso, e Oscar [Piastri] che ci ha raggiunto di nuovo alla fine. Di certo non mi hanno reso la vita facile quest’anno.”

Sull’essere sotto inchiesta durante la gara: “Non ne avevo idea, non mi importava, sapevo che quello che avevo fatto andava bene e non avevo nulla di cui preoccuparmi. Cercavo solo di godermi il momento, non molte persone al mondo e non molte persone in Formula Uno riescono a vivere quello che ho vissuto io in questa stagione e in quest’anno. Sono felice per tutti più che per me, ma sono semplicemente follemente felice.”

Sull’essere campione del mondo: “Voglio dire, guarda, è stato un lungo viaggio con la McLaren, sono con loro da nove anni e abbiamo attraversato molti momenti difficili e molti momenti belli. Per me è stato un grande successo riportare loro qualcosa, ed è il loro primo titolo piloti in molti, molti anni, quindi sento di aver fatto la mia parte per la squadra quest’anno e sono molto orgoglioso di me stesso per questo. Sono ancora più orgoglioso per tutti coloro che spero di aver fatto piangere.”