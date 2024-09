Formula1, Norris il più veloce nelle terze libere a Singapore

Roma, 21 set. (askanews) – Con un super giro in 1:29.646, Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo nelle terze libere di Marina Bay e si candida per la pole position di oggi a Singapore. Il britannico della McLaren è apparso molto determinato, ma sono almeno 6 i piloti che possono giocarsela oggi: Russell che ha chiuso secondo, poi Piastri, un redivivo Verstappen, Leclerc e Sainz. La Ferrari, che era uscita dalle libere di ieri con tante certezze, oggi chiude con la consapevolezza di un Norris super ma soprattutto con un feeling non ottimale dei piloti con la SF-24, come segnalato da Leclerc in un team radio. Ma la pista cambierà in vista della pole e tutto potrebbe cambiare.