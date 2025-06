Formula1, Norris trionfa in Austria. Doppietta Mclaren, Leclerc terzo

Roma, 29 giu. (askanews) – Lando Norris è il re del Gran Premio d’Austria 2025. Il pilota britannico della McLaren ha conquistato una vittoria spettacolare e combattuta, portando a casa una doppietta per il team di Woking con Oscar Piastri che si è assicurato il secondo posto. Il podio è stato completato da Charles Leclerc su Ferrari, in una gara ricca di colpi di scena fin dal primo giro. L’atmosfera era elettrica al Red Bull Ring, ma la tensione è esplosa subito dopo lo spegnimento dei semafori. Una partenza fulminante di Norris e Piastri ha visto l’australiano scavalcare Leclerc per la seconda posizione. Tuttavia, l’attenzione si è subito spostata al contatto tra Max Verstappen (Red Bull) e Kimi Antonelli (Mercedes) al primo giro. L’incidente, causato probabilmente da un bloccaggio dell’asse anteriore della Mercedes, ha messo fuori gioco entrambi i piloti, costringendo la Direzione Gara a schierare immediatamente la Safety Car. Verstappen, che non si ritirava per incidente da 86 Gran Premi (l’ultima volta a Monza nel 2021), ha visto la sua gara finire prematuramente. Alla ripartenza, con Norris al comando, la gara si è trasformata in una battaglia interna tra le due McLaren. Piastri ha messo sotto pressione il compagno di squadra, con un duello ruota a ruota al giro 11 che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Norris è riuscito a mantenere la posizione, ma la sfida è rimasta aperta per gran parte della corsa. Nel frattempo, la Ferrari di Leclerc ha mantenuto la terza posizione, cercando di tenere il passo delle scatenate McLaren. Diversi pit-stop hanno rimescolato le carte a metà gara: Piastri è rientrato ai box al giro 25, seguito da Leclerc al giro 26 e Norris al giro 53, con quest’ultimo che ha ripreso la testa del GP dopo la sosta di Piastri. La gara non è stata esente da altri momenti di tensione. Al giro 31, un contatto tra Tsunoda e Colapinto ha portato a un’investigazione e una penalità di 10 secondi per il pilota giapponese. Anche Colapinto è stato investigato per una manovra pericolosa su Piastri al giro 55, ricevendo una penalità di 5 secondi. Da segnalare anche il ritiro di Albon al giro 16. Negli ultimi giri, Piastri ha cercato di ricucire il gap su Norris, arrivando a 1.8 secondi dal leader. Nonostante un piccolo danno all’ala anteriore della sua monoposto, Norris ha mantenuto un ritmo impeccabile, resistendo agli attacchi del compagno di squadra. Al giro 70, l’ultimo passaggio, Norris ha tagliato il traguardo in testa, conquistando una meritata vittoria e sigillando una giornata trionfale per la McLaren. Ottima la gara anche di Bortoleto, che ha conquistato punti diventando il più giovane brasiliano a farlo nella storia della Formula 1. Prossimo appuntamento il 6 luglio a Silverstone.