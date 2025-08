Formula1, Norris: “Una sosta non era in programma”

Roma, 3 ago. (askanews) – Lando Norris ha vinto il GP di Ungheria, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito dell’Hungaroring. Il pilota della McLaren ha commesso un errore in partenza, ha deciso di cambiare strategia optando per una sola sosta ed è riuscito a trionfare davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Il britannico ha respinto un paio di attacchi portati dall’australiano nei giri finali ed è anche riuscito ad accorciare il divario in classifica generale, dove ora si trova a nove punto di distacco dal rivale. “Sono contento: è stata davvero dura, non era in programma una sosta all’inizio della gara, ma dopo il primo giro era l’unica possibilità per tornare in gara. È stato difficile nell’ultimo stint con Oscar che spingeva, ma è ancora più appagante: un risultato perfetto” ha detto il britannico della McLaren che ha poi proseguito: “Non pensavo che la strategia ci avrebbe portato alla vittoria, pensavo al secondo posto. Con aria pulita davanti potevo spingere ed è quello che ho fatto: è un azzardo fare queste scelte, comporta non fare errori, fare giri veloci e ci sono riuscito. Il Mondiale? La lotta è combattuta, difficile capire da che parte è l’inerzia: sono battaglie divertente con Oscar. Oggi un’altra doppietta, 200ma vittoria della scuderia in F1”.