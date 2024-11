Formula1, Norris vince la Sprint in Brasile. Ferrari niente podio

Roma, 2 nov. (askanews) – Lando Norris vince la Sprint Race del Gran Premio del Brasile, quart’ultimo appuntamento del Mondiale di F1. L’inglese deve ringraziare però il compagno di squadra Oscar Piastri che gli ha ceduto la prima posizione a pochi giri dalla fine. Terzo Max Verstappen, che limita i danni, perdendo solo 2 punti nei confronti di Norris in ottica Mondiale che guida con 45 punti di vantaggio sul britannico. L’olandese è però a rischio penalità per non aver rispettato il delta time in regime di Virtual Safety Car all’ultimo giro. Quarto Charles Leclerc, in difficoltà nell’ultima parte di gara. Quinto l’altro ferrarista Carlos Sainz, davanti alla Mercedes di George Russell. Grande prova di Pierre Gasly, che chiude settimo conquistando punti importanti per l’Alpine. Alle 19 le qualifiche per il GP di domani.