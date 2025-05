Formula1, pauroso incidente per Tsunodaa a Imola

Roma, 17 mag. (askanews) – Un terribile incidente al via delle qualifiche a Imola. Dopo circa 3′ dal via delle qualifiche, Yuki Tsunoda, che perde il controllo alla ‘Villeneuve’. La macchina, dopo aver preso il cordolo ad altissima velocità, prende il volo. Macchina distrutta, pilota uscito sulle sue gambe e illeso, almeno a prima vista. Per il giapponese ora controllo dal medico per capire se sarà ‘fit’ per la gara. Nel finale delle Q1 secondo incidente e bandiera rossa. E’ Colapinto a muro nel finale.