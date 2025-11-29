Formula1, Piastri vince la Sprint in Qatar

Roma, 29 nov. (askanews) – Oscar Piastri torna a sorridere nella notte di Doha, riportandosi al centro della scena con una vittoria che rimette in moto le sue ambizioni iridate. Il successo nella Sprint del Qatar pesa doppio: restituisce fiducia al pilota McLaren dopo settimane complicate e, soprattutto, regala due punti preziosi nella rincorsa al compagno di squadra Lando Norris. Sullo sfondo, Max Verstappen continua a inseguire, stringendo i denti in un weekend difficile per la Red Bull ma riuscendo comunque a contenere i danni. A due gare dalla fine, con 50 punti ancora disponibili, il Mondiale resta una storia tutta da scrivere. Alla vigilia Verstappen aveva chiarito che la Sprint sarebbe stata una gara di sopravvivenza: “resistere” era l’unico obiettivo realistico dopo una qualifica deludente e una RB20 tormentata dal bouncing. Missione compiuta: l’olandese ha guadagnato due posizioni al via e chiuso in quarta piazza, alle spalle di un terzetto composto dal vincitore Piastri, dalla Mercedes di George Russell e da Lando Norris. Il risultato permette a Verstappen di perdere un solo punto dal leader del Mondiale: ora il suo distacco è di 25 lunghezze. Piastri ne approfitta e riduce a 22 lo svantaggio dal compagno di box. Il duello per il titolo resta così un triangolo ancora matematicamente aperto, con McLaren e Red Bull attese al decisivo confronto delle ultime due tappe