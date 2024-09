Formula1: Pole di Norris davanti a Verstappen, male le Ferrari

Roma, 21 set. (askanews) – Qualifiche mozzafiato al GP Singapore di F1, con Lando Norris che ha strappato la pole position al compagno Oscar Piastri e nella gara di domani partirà davanti a tutti, con Verstappen al suo fianco in prima fila. Seconda fila per le Mercedes di Hamilton e Russell, con Piastri quinto. Male le Ferrari, che partiranno in quinta fila: Leclerc nono (tempo cancellato) e Sainz decimo (incidente). Tra i big, eliminato Ricciardo in Q1 (l’australiano lascerà la Racing Bulls dopo questo weekend) e Perez in Q2 (scatterà tredicesimo in griglia), mentre Carlos Sainz è andato a muro 3 minuti dopo l’inizio del Q3 compromettendo la sua qualifica, con le bandiere rosse che hanno interrotto la sessione decisiva per circa quindici minuti.