Formula1, Russell il più veloce ad Abu Dhabi

Roma, 6 dic. (askanews) – GP Abu Dhabi 2025, FP3: tensione altissima nel sabato decisivo delle qualifiche. Lewis Hamilton finisce a muro in curva 9, causando bandiera rossa e danni alla sua Ferrari. Dopo la ripresa, George Russell sorprende tutti con il miglior tempo in 1’23″334, davanti a Lando Norris e Max Verstappen. Quarto Fernando Alonso, quinto Oscar Piastri. Episodi di tensione in pista tra Norris e Tsunoda e in pit-lane tra Antonelli e Tsunoda, con possibili penalità. Buona prova per la Haas: Ocon sesto e Bearman settimo. Ferrari in difficoltà: Leclerc ottavo. Tutto pronto ora per le qualifiche decisive del Mondiale.