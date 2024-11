Formula1, Russell in pole a Las Vegas, Sainz secondo

Roma, 23 nov. (askanews) – George Russell si prende la pole position in una qualifica equilibratissima nel Gran Premio di Las Vegas, terzultima prova del Mondiale F1. Il britannico vola sin dall’inizio del weekend e con un giro clamoroso da 1’32″312 partirà davanti a tutti domani. Buona prova anche per le due Ferrari con il secondo tempo di Carlos Sainz e il quarto di Charles Leclerc, mentre fa un mezzo miracolo Pierre Gasly che partirà terzo. Buon colpo per la Rossa anche in ottica Mondiale costruttori: Norris partirà sesto e Piastri ottavo.