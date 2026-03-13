Formula1, Russell vola: “Mercedes fantastica”

Roma, 13 mar. (askanews) – La Formula 1 conferma in Cina la superiorità della Mercedes. Nelle qualifiche Sprint del GP di Shanghai pole position per George Russell davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli, con un vantaggio di oltre sei decimi sul resto della concorrenza.

Un margine che evidenzia la forza della W17 soprattutto sul rettilineo principale del tracciato cinese, dove il motore Mercedes ha fatto la differenza. Alle spalle delle Frecce d’Argento inseguono le Ferrari, con Lewis Hamilton quarto nonostante un giro definito “ottimo” dal britannico e la sensazione di essere comunque lontano dal ritmo del leader. Più indietro l’altra Rossa di Charles Leclerc, sesto.

In vista della Sprint, però, proprio Ferrari potrebbe provare a sfruttare la partenza. Hamilton e Leclerc dispongono infatti di un turbo più piccolo e potrebbero tentare l’attacco già alla prima curva per inserirsi davanti alle Mercedes.

Russell invita comunque alla prudenza e guarda soprattutto alla fase iniziale della gara. “Bisogna aspettarsi l’imprevisto, non so cosa accadrà. Le mie partenze in prova sono state probabilmente le migliori della stagione per ora, credo che abbiamo trovato miglioramenti”, ha spiegato il pilota britannico.

“Da Melbourne in poi abbiamo lavorato solo su questo aspetto. Ci siamo concentrati pienamente sulle partenze. Per fortuna i due piloti vicino a me sono motorizzati Mercedes, spero che non saranno veloci come le Ferrari”, ha aggiunto Russell, sottolineando come in gara possa incidere anche il fenomeno del graining, già determinante lo scorso anno sul circuito di Shanghai.

Il leader delle qualifiche Sprint si è poi detto molto soddisfatto della monoposto: “La macchina dà sensazioni fantastiche, è ottima, con un motore che oggi è andato molto bene. È stata davvero una gioia guidare. A Melbourne i primi giri sono stati un po’ più confusi del previsto, ma vedremo domani cosa accadrà”