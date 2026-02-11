Formula1, Test Bahrain: Verstappen il più veloce

Roma, 11 feb. (askanews) – Max Verstappen alla grande sul circuito del Bahrain per i test pre mondiale di Formula1. La Red Bull del pluri campione del mondo olandese ha stabilito il tempo più veloce della sessione con un 1:35.43. L’australiano Oscar Piastri, terzo nel campionato dello scorso anno, ha piazzato la sua McLaren al secondo posto, a 169 millesimi di secondo di distacco. Il britannico George Russell (Mercedes) ha fatto segnare il terzo tempo più veloce, a 675 millesimi di secondo dal leader. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è arrivato quarto, a un secondo di distacco, alla guida della sua Ferrari. Il pilota finlandese Valtteri Bottas, al volante della Cadillac, esordiente in Formula 1, ha ottenuto il nono tempo più veloce, a 3,717 secondi di distacco.