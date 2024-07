Formula1, Tripletta britannica a Silverstone: Russell in pole, poi Hamilton e Norris

Roma, 6 lug. (askanews) – Tripletta britannica nelle qualifiche del Gran Premio d’Inghilterra con la Mercedes che occupa le due caselle della prima fila. Terza pole position in carriera per George Russell (1h 25″819 millesimi) davanti a Lewis Hamilton (+0.171) e Lando Norris (McLaren, +0.211) che divide una seconda fila con la Red Bull di Max Verstappen. In terza fila Oscar Piastri con l’altra McLaren e la sorpesa Nico Hulkenberg con la Haas motorizzata Ferrari. Solo settima la Ferrari che apre la quarta fila con Carlos Sainz (+0.690). Al suo fianco partirà Lance Stroll sotto indagine per un’infrazione regolamentare nel Q1 ma intanto esclude l’altra Rossa. Non passa il “taglio del Q2” Charles Leclerc, eliminato nei secondi finali della fase centrale da Lance Stroll. Fuori addirittura ad inizio qualifiche (e al via dall’ultima fila) Sergio Perez che esce di pista a Copse nel suo giro di lancio. Il meteo instabile ha regalato incertezza soprattutto in Q1, con la pista bagnata che si è asciugata, poi di nuovo bagnata e ancora asciugata, rendendo quasi drammatici gli ultimi minuti in cui pure Verstappen ha rischiato di essere eliminato.

