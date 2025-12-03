Formula1, Vasseur carica la Ferrari: “A Yas Marina per dare tutto”

Roma, 3 dic. (askanews) – Alla vigilia dell’ultimo atto del Mondiale 2025, il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, ha tracciato il bilancio di una stagione lunga, complessa e spesso segnata da incostanza, ma anche da momenti di crescita che la squadra vuole capitalizzare nel finale di Abu Dhabi. “Abu Dhabi segna la fine di una stagione lunga e impegnativa, per i piloti così come per tutta la squadra. A Yas Marina daremo tutto fino all’ultimo e, come team, cercheremo di chiudere il Campionato in modo positivo”, ha dichiarato il francese, fissando l’obiettivo di un ultimo sforzo corale.

Il round di Yas Marina, tradizionale tappa conclusiva del Mondiale dal 2009, chiude mesi intensi: venti Paesi attraversati, 23 gare e migliaia di chilometri che hanno messo alla prova ogni componente del team. Una stagione non priva di difficoltà, ma che, secondo Vasseur, ha rafforzato la compattezza interna: “Siamo rimasti concentrati anche nei momenti più complicati. Ora vogliamo trasformare il lavoro dell’anno in un risultato solido nell’ultima gara”.

Sul piano tecnico, la Ferrari affronta un circuito trasformato dalle modifiche del 2021: più veloce, più scorrevole e con due zone di sorpasso reali – il grande tornante di curva 5 e l’interminabile contro-rettilineo da 1,2 km dove si attiva il DRS. Resta un tracciato di medio carico aerodinamico, con un ultimo settore tecnico che mette a dura prova la trazione e l’asse posteriore, soprattutto in condizioni di temperatura calante.

Proprio il tema gomme sarà cruciale: Pirelli conferma la scelta classica C3-C4-C5 e, al contrario del passato, anche la Soft potrà sostenere stint più lunghi grazie alla maggiore robustezza degli pneumatici. La seconda sessione di libere del venerdì – quella al tramonto – sarà la più indicativa per qualifiche e gara.

Sul fronte piloti, fari puntati su Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quest’ultimo, però, non sarà in pista in FP1: a prendere il volante sarà Arthur Leclerc, scelto per rispettare la regola che impone due sessioni stagionali ai giovani con massimo due GP all’attivo. Per il monegasco si tratta della seconda presenza ufficiale in un weekend iridato, un’occasione importante per misurarsi ancora una volta con la Formula 1.

Martedì, infine, l’ultimo atto reale della stagione: i test post-GP. Leclerc e Hamilton si alterneranno sulla vettura attrezzata per provare le gomme 2026, mentre Dino Beganovic completerà lo Young Driver Test sulla SF-25, dopo le due FP1 disputate nel corso dell’anno.

L’atmosfera ad Abu Dhabi è quella dei finali di stagione: stanchezza, determinazione e la voglia di chiudere con un sorriso. Vasseur lo ribadisce. “È stata una stagione lunga e impegnativa, ma il nostro spirito non è mai cambiato. A Yas Marina vogliamo dare tutto”. La Ferrari si prepara così all’ultimo semaforo dell’anno, con l’ambizione di lasciare un ultimo segno positivo prima di tuffarsi nel 2026.