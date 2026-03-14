Formula1, Vasseur: “I progressi sono chiari”

Roma, 14 mar. (askanews) – La Mercedes commette qualche errore in qualifica e la Ferrari si avvicina, segnalando un trend incoraggiante secondo Frederic Vasseur. Il team principal sottolinea che, sebbene Lewis Hamilton e Charles Leclerc non abbiano ancora la macchina per vincere, la strada è quella giusta: i distacchi dalle Frecce d’Argento sono più che dimezzati rispetto alle ultime qualifiche di Melbourne.

“È difficile costruire statistiche basate su soli due eventi – spiega Vasseur – ma i progressi sono chiari: eravamo dietro di 8 decimi a Melbourne, di 6 ieri e di 4 oggi. Le Mercedes restano più veloci in rettilineo, quindi dobbiamo continuare a spingere. In Sprint siamo riusciti a lottare per un paio di giri, domani cercheremo di fare di più”.