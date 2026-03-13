Formula1, Vasseur “Qualifica Sprint più positiva del risultato”

Roma, 13 mar. (askanews) – In casa Scuderia Ferrari si lavora sui dati dopo le qualifiche Sprint del GP di Cina della Formula 1, segnate da un funzionamento anomalo della parte elettrica della power unit sulla vettura di Charles Leclerc. Il monegasco ha perso terreno nel terzo settore nel giro decisivo, mancando così la possibilità di inserirsi in seconda fila accanto o davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.

Un episodio che ricorda quanto accaduto già in Australia, quando le Ferrari avevano accusato un calo di prestazione nella fase iniziale del Q2.

Il team principal Frédéric Vasseur ha commentato così il venerdì di Shanghai: “La Sprint Qualifying di oggi è stata più positiva di quanto dica il risultato finale. Lewis ha fatto un buon lavoro in una battaglia molto serrata con le McLaren. Anche Charles è stato competitivo ma purtroppo il suo secondo tentativo non è stato buono nell’ultimo settore”.

“Analizzeremo i dati nel dettaglio per capire cosa è successo, visto che non ha avuto lo stesso deployment dell’energia del suo primo giro lanciato. Domani vedremo cosa riusciremo a fare nella gara Sprint, ma sono fiducioso che possiamo ottenere un altro risultato solido”.

Vasseur ha poi spiegato che nel corso della giornata la squadra ha continuato a raccogliere informazioni tecniche: “Oggi nelle libere abbiamo anche provato l’ala posteriore rovesciata per accumulare ulteriore chilometraggio prima di poterla utilizzare stabilmente sulla vettura”