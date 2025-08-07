Formula1, Vasseur: “Sottovalutata sfida che aspettava Hamilton”

Roma, 7 ago. (askanews) – Lewis Hamilton non immaginava un avvio simile per la sua avventura con la Ferrari. Proprio le aspettative alla vigilia del Mondiale F1 2025 potrebbero aver influito sui risultati del sette volte iridato. Ne è convinto Frederic Vasseur. Il team principal Ferrari, infatti, ha confessato a Dazn Spagna un errore commesso prima di iniziare questa stagione. Secondo il manager francese, Hamilton e la scuderia avrebbero sottovalutato il tempo richiesto per far adattare il pilota alla SF-25. Quando si parla di Lewis e della prima parte del campionato, Vasseur ha ammesso apertamente che l’approccio non è stato adeguato: “Abbiamo sottovalutato la sfida affrontata da Hamilton a inizio stagione”. Poi ha aggiunto: “In fondo veniva da una carriera ventennale nell’ambiente Mercedes e non è facile cambiare tutto questo. Sia Lewis che io abbiamo sottovalutato cosa significasse quel cambiamento, dalla cultura alle persone”. Un errore dettato forse dall’entusiasmo nato affrontando questa sfida. Infatti, fin dai primi mesi, Hamilton non ha mai nascosto quanto grande fosse la sua voglia di mettersi in gioco. La Ferrari è arrivata alla pausa estiva come seconda forza nel Mondiale costruttori, dietro all’imprendibile McLaren. Vasseur, però, crede che si possa migliorare e fissa un obiettivo: “Voglio ancora vincere almeno un Gran Premio quest’anno. Dobbiamo ottenere il massimo da tutto ciò che abbiamo a disposizione”. In attesa di ritrovare il miglior Hamilton, Frederic può contare su un ottimo Leclerc: “In una stagione di questo tipo, quando ci sono così tante aspettative e poi si attraversa un brutto periodo, è molto facile arrendersi. Ma Charles non l’ha mai fatto e ha sempre dato il massimo, sostenendo il team e collaborando ottimamente con Lewis”.