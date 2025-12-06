Formula1, Verstappen: “Vincere e poi pensare alla classifica”

Roma, 6 dic. (askanews) – “In Q3 la pista è migliorata, sono felice di essere in pole, non possiamo far altro che il massimo, poi non dipende solo da noi. Io cercherò di vincere ma in un angolo della mia testa ci sarà anche la classifica”. Così MAx Verstappen a caldo dopo la pole conquistata ad Abu Dhabi, ultimo Gp della stagione

Lando Norris, che partirà in prima fila, aggiunge: “E’ dura, Max ha fatto un bel lavoro, noi abbiamo fatto il possibile, sono contento, mi dispiace non essere in pole, cerchiamo di rifarci domani. Obiettivo podio? Non so, ci penseremo, per ora sono deluso di aver mancato la pole, proverò a vincere, quello è l’obiettivo”.

Chiude Piastri: “Penso di essere andato bene, ho fatto un bel giro in Q1, anche in Q3 ma non ero abbastanza veloce. Sarà una giornata emozionante domani. Vedremo, Max è stato veloce anche in simulazione gara, vedremo che passo avremo”.