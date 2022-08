Fittata la villa del presidente ucraino Zelenski a Forte dei Marmi, ma non a dei russi

“Non sono russi gli affittuari della villa” perche’ “non siamo autorizzati ad affittare ne’ a russi e ne’ a ucraini”: risponde cosi’, contattato per telefono in agenzia, Claudio Salvini, titolare della Villas real estate di Forte dei Marmi. L’agenzia immobiliare gestisce la villa al Forte la cui proprieta’, secondo quanto pubblicato nel 2019 dalla testata investigativa ucraina Slidstvo.info., sarebbe da ricondurre a una società collegata al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e a sua moglie. Sulla proprieta’ della villa Salvini spiega solo che e’ intestata a una societa’ italiana.

In base al racconto riportato dal quotidiano di Livorno Il Tirreno l’agenzia immobiliare che ha l’esclusiva degli affitti estivi della dimora, da quattro milioni di euro, aveva avviato una trattativa con turisti coreani che erano intenzionati a prenderla in affitto nel mese d’agosto per 50-70mila euro. L’affare e’ pero’ sfumato e l’agenzia avrebbe affittato la villa a 50mila euro per il mese di agosto. La conferma che la dimora sia affittata arriva da Claudio Salvini, titolare di Villa Real Estate di Forte dei Marmi, che gestisce gli affitti dell’immobile, che pero’ al Tirreno spiega di sapere che gli inquilini sono “stranieri, che vivono a Londra, ma non so dirvi di dove sono. dei contratti commerciali non posso parlare”.