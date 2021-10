Forti raffiche di vento nel golfo di Napoli: collisione tra navi nel porto di Procida

Incidente causato dal forte vento questa mattina nel porto di Marina grande a Procida. Un traghetto della compagnia Medmar, entrando nel porto procidano, non è riuscito ad attraccare ritrovandosi di fianco alla banchina e colpendo con la prua il lato sinistro di un altro traghetto, della compagnia Gestour, ormeggiato nel porto. La collisione non avrebbe causato particolari danni alle imbarcazioni, né risultano persone ferite. Sono state necessarie diverse manovre per permettere alla nave Medmar di attraccare e far scendere i passeggeri diretti a Procida. La nave “Rosa D’Abundo” della Medmar è poi riuscita a ripartire.