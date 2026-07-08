Fortitudo di Torre del Greco, pioggia di medaglie alle Finali nazionali Opes dii ginnastica ritmica

Una settimana di gare, società arrivate da tutta Italia e un lungo elenco di risultati di prestigio. La Ginnastica Fortitudo di Torre del Greco chiude con un bilancio molto positivo la partecipazione alle Finali nazionali Opes di ginnastica ritmica, disputate ad Ariano Irpino, in Campania.

Le atlete torresi hanno conquistato numerosi titoli e piazzamenti nelle diverse categorie, confermando il livello tecnico raggiunto e il valore del lavoro portato avanti durante la stagione sportiva. Determinazione, continuità e preparazione hanno accompagnato le prestazioni della squadra, capace di distinguersi in una manifestazione caratterizzata dalla presenza di società provenienti da ogni parte del Paese.

Nel campionato Gold, Rita Di Donna (categoria A2) ha conquistato il titolo di campionessa regionale sia al corpo libero sia con l’attrezzo fune.

Nel campionato individuale LE, Anna Gaglione (categoria A4) ha ottenuto il primo posto al cerchio e il secondo posto con l’attrezzo palla. Asia Montella (categoria A2) ha invece centrato il secondo posto al corpo libero e il terzo posto con la palla.

Nel campionato LD, doppio risultato sul podio per Beatrice Falanga (categoria A4), prima sia al corpo libero sia con l’attrezzo palla. Eva Donadio (categoria A2) ha conquistato il primo posto al corpo libero e il terzo posto con la palla.

Nel campionato LC1, Mariacarolina Garofalo (categoria A1) ha dominato entrambe le specialità disputate, conquistando il primo posto sia al corpo libero sia con l’attrezzo palla.

Tra le atlete della categoria A4, Giovanna Pinto ha ottenuto il primo posto al corpo libero e il quinto posto al cerchio. Eden Montella (categoria A5) ha invece raggiunto il gradino più alto del podio al corpo libero, aggiungendo anche il secondo posto al cerchio.

Nel campionato di insieme LC2, secondo posto per la coppia composta da Eva Donadio e Asia Montella.

Nel campionato insieme allieve LB, successo per la coppia formata da Eden Montella e Giovanna Pinto, mentre Martina Imperatrice e Flavia Giannini hanno conquistato il secondo posto. Medaglia d’argento anche per Mariachiara De Masi e Federica Esposito nel campionato insieme Open LB.

Nel campionato individuale LB1, Flavia Giannini (categoria A4) ha conquistato il secondo posto al corpo libero e il terzo posto alla palla. Martina Imperatrice ha chiuso con il terzo posto al corpo libero e il secondo posto con la palla.

Nella categoria A5, Miriam Di Cristo ha conquistato il titolo al corpo libero e il secondo posto al cerchio. Federica Esposito ha invece ottenuto il primo posto con l’attrezzo cerchio e il secondo posto con la palla.

Nella categoria J1, Mariachiara De Masi ha centrato il secondo posto al cerchio, mentre Emanuela Maisto e Lucia Ganeri hanno sfiorato il podio con il quarto e il quinto posto.

Hilary Scarfogliero (categoria S2) ha conquistato due secondi posti, sia con l’attrezzo cerchio sia con la palla.

Nel campionato Open sono arrivate altre affermazioni con i titoli conquistati, nelle rispettive categorie, da Aurora Tranzillo, Rosaria Sabatino, Gioia Monteleone, Ludovica De Franchis e Antonella Cacciola.

Secondo posto per Greta Sannino, Aurora Marra e Serena Arnese, mentre Giorgia Sanges ha conquistato il terzo gradino del podio. Si sono fermate a un passo dalla zona medaglie la coppia composta da Dalila Rinaldi Landolina e Mariafrancesca Panico.

Per la Ginnastica Fortitudo si tratta di un risultato complessivo di grande valore: le Finali nazionali Opes si chiudono con un importante raccolto di medaglie e con la conferma della società di Torre del Greco tra le realtà più competitive della ginnastica ritmica nazionale.