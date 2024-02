Fortore protagonista a Sanremo con il catalogo di Peppe Leone sulla mostra di S. Giorgio la Molara

Sanremo non solo musica e spettacolo dal vivo, ma anche cultura e promozione dei territori. San Giorgio la Molara ed il Fortore sono stati protagonisti, venerdì 9 febbraio, a Casa Sanremo attraverso i libri e l’arte visiva. Nella vetrina letteraria della manifestazione sanremese, ideata da Vincenzo Russolillo per accompagnare il Festival della Canzone Italiana, Giuseppe Leone, direttore artistico del comune sannita, ed il fotografo Claudio Barontini hanno infatti presentato: “Claudio Barontini Photos”, catalogo edito da Bandecchi & Vivaldi a consuntivo della mostra che l’Amministrazione comunale diretta da Nicola De Vizio, in collaborazione con l’Associazione Exordium e la Comunità Montana del Fortore presieduta da Zaccaria Spina, ha promosso in estate scorsa presso la Pinacoteca comunale del piccolo centro fortorino.

La tappa sanremese si colloca all’interno di un progetto culturale, ideato da Giuseppe Leone, per la valorizzazione e lo sviluppo turistico delle zone interne, rese protagoniste di una serie di residenze artistiche, cioè di eventi in cui Autori, Fotografi, Scrittori si immergano in un Luogo dell’immaginazione, trasfigurandolo in paradigma estetico. La fotografia, l’arte, la cultura come conoscenza di molteplicità e percezione: è stata questa la chiave di lettura dominante offerta dalla partecipazione di San Giorgio la Molara e del Fortore alla vetrina di Casa Sanremo Writers, con l’ideazione e l’organizzazione esecutiva affidate a Mario Esposito, heritage promoter e direttore del Premio Penisola Sorrentina.