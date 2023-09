“L’Europa non si può fermare all’intuizione giusta del Next Generation Eu. La conversione ecologica e la trasformazione digitale, tutto questo si tiene finalmente con una piattaforma organica ma dovremmo dare continuità a questa spinta di investimento comune europeo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando in collegamento al Forum di Cernobbio. “Dobbiamo dare continuità a dei massicci investimenti che possano farci stare, come Paese, a testa alta dentro le varie transizioni”, conclude.