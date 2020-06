Forum Comunicazione: da 13ma edizione ‘Il decalogo della comunicazione nel cambiamento’

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Trasparenza, empatia, vicinanza, autenticità, concretezza: sono alcune delle parole chiave che hanno caratterizzato la 13ma edizione del Forum della Comunicazione 2020 – il principale appuntamento italiano della comunicazione d’impresa e istituzionale con focus specifico sui temi dell’innovazione e del digital engagement organizzato da Comunicazione Italiana – nella sua edizione online che è tenuta l’11 giugno e che è stata seguita da 4.000 visitatori. Una maratona digitale di oltre 8 ore che ha visto la partecipazione di 100 speaker tra i principali rappresentanti di aziende e istituzioni, impegnati in Digital Talk e Tavoli Tematici e che sono stati in prima linea per condividere l’esperienza e definire modelli positivi e nuovi per la Comunicazione all’indomani del “Communication Impact”, tema chiave di questa edizione. Ne è emerso in maniera manifesta che l’emergenza ha quindi accelerato ed enfatizzato il bisogno di trasparenza, fruibilità e coinvolgimento. L’attenzione è alta e la coerenza a tutti i livelli sarà un requisito imprescindibile.