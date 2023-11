“C’è un problema che esiste, quello degli affitti brevi. Faremo anche questo: prima della fine dell’anno normeremo un settore complesso, molto complesso, c’è un po’ un far west, ma da una parte dobbiamo tutelare la proprietà privata, che per noi è sacra, e dall’altra parte non dobbiamo consentire una concorrenza sleale. Riusciremo a farlo con il buon senso”. Lo dice la ministra del Turismo Daniela Santanchè nell’intervento conclusivo al forum internazionale del turismo a Baveno.