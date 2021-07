Forum di Pietrarsa, Giovannini: 40 mld per la Salerno-Reggio e la Tav. Sud, mai tanti soldi per le infrastrutture

“Il Pnrr, con il fondo complementare di altri 30 miliardi e poi 10 miliardi aggiunti per completare la Salerno-Reggio Calabria ad alta velocità entro il 2030 è lo sforzo più ampio che i governi italiani abbiano fatto da tanto tempo verso la cura del ferro”. Così il ministro delle infrastrutture e trasporti Enrico Giovannini ha presentato l’impegno degli investimenti del governo e dell’Europa che punta a ridurre il gap nel settore tra il nord e il sud Italia. Lo ha fatto a Napoli nell’apertura della quinta edizione del Forum di Pietrarsa, sul tema “L’Italia e l’Europa alla prova del Green Deal – Le sfide dal Next Generation Eu all’accordo di Parigi”, organizzato da Assoferr con Conftrasporto/Confcommercio. Una cura, quella del trasporto su ferro più veloce “che riduce l’impatto – spiega Giovannini – delle attività socioeconomiche sull’ambiente ma è anche conveniente perché porta un cambiamento profondo di mentalità delle persone, l’alta velocità ha cambiato i comportamenti di alcuni persone nel centronord che hanno addirittura cambiato città muovendosi con l’alta velocità. Perché questo non deve essere appannaggio anche del sud? Questa è la scelta che abbiamo fatto ma accanto all’alta velocità c’è un investimento fortissimo su ferrovie regionali, sui porti, sui retroporti, in un’ottima di connessione che aiuti non solo lo sviluppo economico ma anche lo sviluppo sociale ad accelerare nella direzione del sostenibile da tutti i punti di vista”.

Saranno allargate le gallerie per il passaggio dei container

“Il Pnrr e gli altri fondi nazionali saranno un’opportunità per sbloccare alcuni dei porti che sono limitati, penso proprio al Sud: sull’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio daremo priorità al tratto che collega il porto di Gioia Tauro alle ferrovie, allargando quelle gallerie che oggi sono un limite al passaggio dei container, in una logica sistemica fatta insieme agli esperti della materia e delle autorità portuali”. Giovannini ha sottolineato anche il lavoro di collegamento tra porti e interporti: “Io dal primo giorno – ha detto – ho rilanciato la conferenza dei presidenti delle autorità portuali e abbiamo cominciato a vederci ogni 15 giorni, definendo i progetti per questi anni e gli anni a venire. Gli investimenti di 4 miliardi, non solo su Genova e Trieste, saranno un’opportunità per trasformare i porti non solo in senso green ma anche da abbinare agli investimenti sull’ultimo miglio ferroviario e autostradale.

Accelerare i contratti di programma e preparare un nuovo piano della logistica

Investimenti, ma “anche le riforme, tante. La prima è accelerazione della definizione dei contratti di programma, cioè l’accordo tra lo Stato e le Ferrovie dello stato oggi per decidere cosa si farà nei prossimi anni”. Così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini delinea i progetti sul trasporto da realizzare con i fondi del Pnrr e con gli altri fondi statali e che disegnano “quello che vedremo visitando questo museo tra trent’anni”. E guarda al futuro: “Di cosa – spiega – si parlerà a proposito dei dieci anni che ci aspettano? Della spesa dei dieci 10 per alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria e della sua connessione con le reti regionali, con i porti e i retroporti? I progetti su cui stiamo lavorando sono questi, sono lo spostamento delle merci dalla gomma alla ferrovia e lo faremo con gli investimenti che sono condizione necessaria ma non sufficiente”. Giovannini sottolinea infatti la necessità delle riforme e della revisione generale del piano dei trasporti: “L’Italia – dice – ha un piano nazionale della logistica e dei trasporti, del 2001. Ha vent’anni. Abbiamo deciso di produrne uno nuovo, facendo una pianificazione dinamica, che quindi indichi un processo ma può cambiare, aggiornarsi. Lo vogliamo fare non chiusi nella stanza del ministero ma con gli operatori, con le associazioni di trasporti ferroviario, con assoarmatori, con chi si occupa di porti e logistica. Un posto di rilievo nella nostra programmazione è anche per le nuove tecnologie: nel museo tra 30 anni vedremo forse treni a idrogeno su cui stiamo lavorando”.

Giovannini si è concentrato in particolare sull’alta velocità, sottolineando che “sulle merci – ha detto – siamo in ritardo perché sistema è intermodale e fatto di molti elementi e spostare merci è più complicato che spostare persone. Richiede investmenti su tutta la catena della logistica in cui ci sono anche interessi contrapposti. Proviamo quindi a fare un salto di qualità come sistema”. Un disegno di visione che ha il pieno appoggio dell’Unione Europea come ha sottolineato David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, in collegamento da Bruxelles: “L’Ue – ha detto – punta molto sul settore ferroviario per sua sostenibilità ma anche per le opportunità di sfruttare a fondo la digitalizzaziolne e della mobilità intelligente. Al centro c’è il trasporto pulito che richiede investimenti: secondo l’Europa la strada inquina il 71%, l’aviazione il 14%, il trasporto marittimo il 13%, possiamo quindi finanziare con una spinta forte i viaggi in treno e la mobilità pulita. Su questo l’attuazione del quarto pacchetto ferroviario è un passo importante, renderà il sistema ferroviario europeo più trasparente ed efficiente e facendo della ferrovia il mezzo di trasporto del XXI secolo”.