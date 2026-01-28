Forum Difesa: a Roma il primo confronto sulla sicurezza tra istituzioni, esperti e aziende

Mentre la Casa Bianca di Donald Trump ridisegna la mappa delle alleanze e lo scenario internazionale è scosso da conflitti vecchi e nuovi – dall’Ucraina al Medio Oriente e Iran, passando per le tensioni in Venezuela fino alle contese strategiche in Groenlandia – emerge l’urgenza di una nuova bussola strategica.

Per rispondere a questa esigenza nasce la prima edizione del Forum Difesa, iniziativa promossa da Bruno Vespa e Comin & Partners in collaborazione con l’Istituto Affari Internazionali (IAI), intitolata “Difesa e sicurezza in un mondo instabile”. L’evento si terrà giovedì 29 gennaio, dalle 9:30 alle 12:30, nella Sala Rebecchini della Fondazione Roma a Palazzo Sciarra Colonna.

Dialogo tra pubblico e privato per soluzioni concrete

L’iniziativa si propone di rispondere a due domande cruciali: quali strategie servono per affrontare le principali sfide per la sicurezza nazionale e come trasformare analisi e idee in soluzioni operative attraverso il dialogo tra istituzioni e aziende.

Sul palco si alterneranno rappresentanti delle istituzioni, esperti, accademici e leader industriali, in un confronto di alto livello finalizzato all’elaborazione di strategie operative.

Ministri e istituzioni al centro del dibattito

Parteciperanno il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, insieme a figure chiave del panorama istituzionale e strategico: Luca Vincenzo Maria Salamone, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana; Stefano Mannino, presidente del Centro Alti Studi per la Difesa; Gianfranco Annunziata, capo ufficio generale di consulenza al capo di Stato Maggiore della Difesa; Antonino Cascio, direttore centrale per le questioni strategiche e globali del Maeci; Michele Valensise, presidente dell’Isi; e i ricercatori Alessandro Marrone e Karolina Muti.

Leader industriali e partner strategici

Alla manifestazione prenderanno parte anche importanti rappresentanti dell’industria della difesa e della tecnologia: Domitilla Benigni, ceo & coo di ELT Group; Claudio Catalano, amministratore delegato di Iveco Defence Vehicles; Massimo Claudio Comparini, managing director della Space Division Leonardo; Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri; Lorenzo Mariani, amministratore delegato e direttore generale di Mbda Italia; Stefania Pompili, amministratore delegato di Sopra Steria Italia; Ugo Salerno, presidente esecutivo di Rina; e Pierluigi Serlenga, managing partner Italia di Bain & Company e co-responsabile globale Aerospace, Defense & Government Services.

Partner dell’iniziativa sono Bain & Company, DigitalPlatforms, ELT Group, Fincantieri, Iveco Defence Vehicles, Leonardo, MBDA, RINA e Sopra Steria.